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Oyna Kazan kopya sorusu Galata Kulesi'nden geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. "Kuruş değil, binlerce lira" sloganıyla yola çıkan Oyna Kazan, son yarışmacı kalan kadar devam ediyor ve birincisi olan yarışmacıya büyük ödülü veriyor. 9 bin lira ödüllü yarışmalarda son 500' e kalanlara 5 lira ödül verilirken, ödül miktarı son 200 son 50 ve son 10 kişilerde kademeli olarak artıyor. Şampiyona 1500 liralık ödül veriliyor. 12 bin lira ya da 15 bin liralık büyük ödüllü yarışmalarda ise son 1000'e kalana 5 lira ödül veriliyor ve kişi sayısı azaldıkça kademeli olarak ödül miktarları da artıyor. İşte 25 Şubat saat 20.00 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve tüm detaylar...
OYNA KAZAN KOPYASI: GALATA KULESİ HANGİ İLÇEDE?
Günün kopyası geldi. Acaba nasıl giderim Galata Kulesi’ne, hangi ilçedeydi?
OYNA KAZAN KOPYA CEVABI: BEYOĞLU
GALATA KULESİ ÖZELLİKLERİ
Galata kulesinin yerden çatının uç kısmına kadar olan yükseklik boyu 69,90 metredir. Dışında görmüş olduğunuz duvarları 3,75 metre, yuvarlağın iç çapı ise 8,95 metredir. Dış çap ise 16,45 metre olarak inşa edilmiştir. Kuleyi bir tartıya koyduğunuzu düşündüğünüzde ise ağırlığı yaklaşık olarak 10 bin yon gelmektedir. Bu ağırlığın asıl sebebi hem duvar kalınlıkları hem de gövdesinin işlenmemiş moloz taşından yapılmış olmasıdır.
Zeminden aşağıda kalan çukurlarının içinde bir çok kanalda kafatasları ve kemikler bulunmuştur. Buradan anlayacağınız üzere orta boşluk bodrumu zamanında zindan olarak kullanılmış. Ayrıca kule tarihi boyunca bazı intihar vukularına tanık olmuş.
Bunlardan ilk bilineni 1876 tarihinde Avusturya’lı birinin kuleden kendini aşağı atmasıdır. 1973’de ise ünlü bir şair olan Ümit Yaşar Oğuzcan’ın oğlu Veda Oğuzcan kuleden atlayarak intihar etmiştir. Babası da bu olay üzerine Galata Kulesi şiirini yazmıştır.
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