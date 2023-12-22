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        Haberler Gündem 3. Sayfa Oynarken ayağı düdüklü tencereye sıkıştı

        Oynarken ayağı düdüklü tencereye sıkıştı

        Çorum'da evde oynarken sol bacağı düdüklü tencereye sıkışan 2 yaşındaki Asel bebek itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 01:02 Güncelleme: 22.12.2023 - 01:05
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        Oynarken ayağı düdüklü tencereye sıkıştı
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        Borhan çiftinin çocukları Asel Borhan, evin mutfağında oyun oynadığı sırada dizini bükmesiyle sol bacağı düdüklü tencereye sıkıştı.

        Çocuğun çığlık atmasıyla mutfağa koşan anne Aysel Borhan, sıkışan ayağını kendi imkanları ile tencereden çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

        İTFAİYE ASEL'İ TENCEREDEN KURTARDI

        Kısa sürede eve gelen Çorum Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri kesici ve ayırıcı kullanarak tencerenin bir bölümünü kesti. Titiz ve dikkatli bir çalışma yürüten ekipler Asel Borhan'ı tencereden kurtardı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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