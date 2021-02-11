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Oytun Özer: "Kurallara, limitlere riayet ediyoruz"

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer, "UEFA’nın, federasyonumuzun ve bankaların koyduğu kurallara, limitlere, sistemlere riayet ediyoruz. Her zaman da bu sistemin destekçisi olacağız. Diğer kulüplerin de böyle ilerlediğini ümit ediyoruz" dedi

Oytun Özer:
İHA

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer, kulübün UEFA ile anlaşması, bağış kampanyası ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. UEFA ile yapılan anlaşmaya değinen Özer, "UEFA ile anlaşmamıza harfiyen uyarak 2018 yılından beri devam ediyoruz. Diyaloğumuz oldukça iyi bir durumda. Anlaşmamızın son senesine de geldik. İnşallah hayırlısıyla sağlık neticeler çıkararak bu anlaşmanın gerekliliğini yerine getirip bunu tamamlamış olacağız. UEFA’nın, federasyonumuzun ve bankaların koyduğu kurallara, limitlere, sistemlere riayet ediyoruz. Zor bir dönem. Gişe hasılatında ciddi bir kaybımız var. Mağaza cirolarında kaybımız var. UEFA bile bize yaptığı ödemede bir kesintiye gitti. TFF, yayıncı kuruluş ile yaptığı yeni bir anlaşma var. Bir miktar kesintiye gitti. Dolayısıyla halen rekabetçi takımı sürdürmeye ve bunun içinde en büyük gücümüz taraftarımız. Bu sene onu gişeden elde edemiyoruz. Bağış kampanyamıza ne kadar katılırsanız biz o kadar memnun oluruz" diye konuştu.

Kulüp olarak takım harcama limiti sisteminin başından beri destekçisi olduklarını ifade eden Özer, "Türk futbolunun finansal olarak rehabilite edilmesini, düzeltilmesinin elzem olduğunu düşünüyoruz. Bu da çok önemli bir mihenk taşıdır. Ben şahsen de defalarca federasyona gidip, neyi nasıl daha iyi yapabiliriz diye uğraştım. Mustafa Cengiz başkanımız bu konuda çok hassas, çok duyarlı. Biz kendimize bakıyoruz. Kendimiz limitler dahilinde hareket ediyoruz. Her zaman da bu sistemin destekçisi olacağız. Diğer kulüplerin de böyle ilerlediğini ümit ediyoruz. Öyle düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Bağış kampanyasının UEFA’nın bakış açısının sorulması üzerine Oytun Özer, "UEFA’nın birincil baktığı yer Sportif AŞ. Futbol faaliyetimizi sürdürdüğümüz tüzel kişiliğimiz. Bağış kampanyamız derneğimiz üzerinden gidiyor. Bire bir gelir şeyi yok. UEFA da kulüplerin bu sadece Galatasaray’a has değil, tüm büyük kulüpler zor durumda. UEFA da bunun farkında. Özellikle dernek statüsünde olan tek bir hakim hissedarı olmayan kulüpler daha da zorlanıyor. Örneğin Barcelona. Real Madrid hiç transfer yapmıyor neredeyse. UEFA’yı 3 ayda bir bilgilendiriyoruz. Onun da bilgilendirmesini verdik. Bizim en büyük gücümüz taraftarımız" diye cevap verdi.

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