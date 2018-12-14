Uzmanlar, oyun bağımlılığının ve uzun süreli elektronik cihazlar kullanmanın omurga sağlığını olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor.
BOYUN VE SIRT KASLARI ETKİLENİYOR
“Oyun bağımlılığı, gelişme çağındaki çocukları ortopedik açıdan olumsuz etkiler” uyarısında bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Abdullah Şarlak, şunları söyledi: “Uzun süreli aynı pozisyonda kalmaya bağlı olarak boyun ve sırt kaslarında kasılma ve elde uyuşmalar oluşur. Bu durum, boyun ve bel ağrılarına yol açar. Sinir baskısı sonucunda kol ve ellerde uyuşmalar oluşur. Hareketsizlik sonucu kilo alma ve eklemlerde bozukluklar meydana gelir. Kas gücünün azalması ve vücudun estetik olarak bozulması ile sonuçlanır. Kambur (yalancı) görünüm oluşur.”
OMURGADA DÜZLEŞMEYE YOL AÇIYOR
Sürekli tablet, cep telefonu ve bilgisayar kullanımının omurga yapısını olumsuz etkilediğini ifade eden Uzm. Dr. Şarlak, “Omurgada ağrılar ve düzleşme oluşur. Kas gücü azalmasına bağlı, boyun ve sırt ağrıları meydana gelir. Var olan deformitelerin zamanla artmasına neden olur” uyarısında bulundu.
KRONİK AĞRILARIN SEBEBİ OYUN BAĞIMLILIĞI OLABİLİR
Uzm. Dr. Şarlak, kas gücü azalmasına bağlı olarak yanlış pozisyonda uzun süre kalmanın özellikle kronik ağrılara neden olabileceğini de kaydederek “Ağrı tedavi gerektirir. Boyunda düzleşme, sırtta yalancı kambur görünümü ortaya çıkar” dedi.
ARA VERİLİP EGZERSİZ YAPILMALI
Özellikle tablet ve bilgisayar kullanımında mutlaka ara verilmesi gerektiğini kaydeden Uzm. Dr. Şarlak, “Bu aralarda gücünü korumaya yönelik egzersizler yapılmalı. Ayağa kalkıp yürümek, boyun ve bel egzersizleri yapmak gerekir. Ayrıca kullanılan masa ve sandalye ergonomik olmalıdır” dedi.
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