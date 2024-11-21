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        Oyun oynarken tüfekle vuruldu!

        Elazığ'da kahvehanede oyun oynayan bir kişi, içeriye arkasında sakladığı pompalı tüfekle giren bir saldırgan tarafından vuruldu. Dehşet anları kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 14:45 Güncelleme: 21.11.2024 - 14:45
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        Oyun oynarken tüfekle vuruldu!
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        Elazığ'da Y.P., kahvehanede arkadaşlarıyla oyun oynayan M.B.’yi pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Y.P. tutuklanırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde bir kahvehanede meydana geldi. Y.P., henüz bilinmeyen bir nedenle arkasında sakladığı pompalı tüfekle geldiği kahvehanede arkadaşlarıyla oyun oynayan M.B.’ye ateş etti.

        İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yakalayarak darp ettiği Y.P., gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Hastaneye kaldırılan M.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli Y.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, polis ekiplerinin başlattığı inceleme sürüyor.

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