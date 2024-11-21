Oyun oynarken tüfekle vuruldu!

Elazığ'da Y.P., kahvehanede arkadaşlarıyla oyun oynayan M.B.’yi pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Y.P. tutuklanırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde bir kahvehanede meydana geldi. Y.P., henüz bilinmeyen bir nedenle arkasında sakladığı pompalı tüfekle geldiği kahvehanede arkadaşlarıyla oyun oynayan M.B.’ye ateş etti.