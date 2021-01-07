Sokakta kavga ettiler! Yağmur vuruldu!

DHA

Adana'da, 5 Ocak günü saat 14.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi´nde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Mesut D. bisikletiyle arsa meselesi yüzünden husumetli oldukları Eyüp U.´nun otomobilinin dikiz aynasına çarptı.

ÖNCE BİR KİŞİ BIÇAKLANDI

DHA'da yer alan habere göre Eyüp U. ile Mesut D. arasında bu nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya Mesut D.'nin akrabası Abdulkadir D. ile Eyüp U.'nun akrabaları Şahin U. (31),Ramazan U. (26),Derviş U. (36) ve Halil U. da (59) dahil oldu. Kavgada Abdulkadir D. kalçasından bıçaklandı, Mesut D. ise başına aldığı sopa darbesiyle yaralandı.

OYUN OYNAYAN YAĞMUR SIRTINDAN VURULDU

Kavga sırasında Ramazan U.'nun ateşlediği tabancadan çıkan mermi, bu sırada sokakta oyun oynayan Yağmur Demir´in sırtına isabet etti. Yağmur´un kanlar içerisinde yığıldığını gören şüpheliler, kaçtı.

MERMİ SIRTINDAN ÇIKARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yağmur Demir götürüldüğü özel hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi´ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan küçük Yağmur´un sırtındaki mermi, omuriliğine yakın, riskli olduğu gerekçesiyle çıkarılamadı.

ŞÜPHELİLER "PİŞMANIZ" DEDİ

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden kavgaya karışan şüphelilerin kimliğini belirledi.

Şüpheliler Ramazan U., Derviş U., Halil U. ve Şahin U. evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde, pişman olduklarını söyledi.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, silahı kullanan Ramazan U. ile Derviş U. tutuklandı. Halil U. ile Şahin U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.