Olay, saat 18.30 sıralarında Çitli Mahallesi'ndeki otluk alanda meydana geldi. Boş arazide oyun oynayan Umut A.'yı bir anda otların arasından çıkan yılan ısırdı ve kayboldu. Bacağında acı hisseden Umut A., ailesine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Umut A., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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