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Oyun oynarken yılanın ısırdığı Umut, hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otluk alanda oyun oynarken yılanın ısırdığı Umut A. (13), hastaneye kaldırıldı

Oyun oynarken yılanın ısırdığı Umut, hastaneye kaldırıldı
DHA

Olay, saat 18.30 sıralarında Çitli Mahallesi'ndeki otluk alanda meydana geldi. Boş arazide oyun oynayan Umut A.'yı bir anda otların arasından çıkan yılan ısırdı ve kayboldu. Bacağında acı hisseden Umut A., ailesine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Umut A., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

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