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Haberler Gündem 3. Sayfa Oyun oynayan çocuğa yorgun mermi isabet etti
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Trabzon'da yorgun mermi isabet eden çocuk ağır yaralandı

Trabzon'da evlerinin bahçesinde oyun oynayan çocuğa yorgun mermi isabet etti. Hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki K.C.Ö'nin hayati tehlikesi devam ediyor.

Oyun oynayan çocuğa yorgun mermi isabet etti
AA

Trabzon'da, evlerinin bahçesinde oynarken yorgun mermi isabet eden çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde yaşadıkları sitenin bahçesindeki oyun parkında arkadaşlarıyla oynayan 9 yaşındaki K.C.Ö'ye yorgun mermi isabet etti.

Yere düşen çocuğun ağız ve burnundan kan geldiğini gören arkadaşları, tahterevallinin çarptığını zannederek K.C.Ö'nün ailesine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan K.C.Ö'nün çekilen tomografisinde baş bölgesinde yorgun mermi olduğu belirlendi.

Hastanenin yoğun bakım servisine alınan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ateş eden zanlının bulunması için çalışma başlattı.

Öte yandan, arkadaşlarıyla oynayan çocuğun bir anda yere yığıldığı anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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