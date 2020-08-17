Oyun sektörüne 426 milyon TL destek

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, oyun geliştirme konusunda son yıllarda girişimcilere yapılan destekleri açıkladı. Açıklamaya göre son 10 yılda Bakanlık tarafından oyun sektörüne yönelik yapılan desteklerin 426,7 milyon lirayı bulduğu, oyun sektöründe faaliyet gösteren yerli firmaların kişi başı 1,7 milyon dolarlık gelire sahip olduğu belirtildi. Bu destekten faydalanan girişimlerin yaş ortalamasının ise 6,5 olduğu kaydedildi.

Oyun geliştirme konusunda girişimcilerin faydalanabileceği destekler hakkında bilgi veren IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, “Ticaret Bakanlığı tarafından mobil uygulama ve oyun geliştiren firmalara kapsam ve ihtiyaç yönünden farklı destekler veriliyor. Yazılım lisans satın alma-kiralama desteği, yeni istihdam desteği, mobil uygulama ve pazara giriş desteği, reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri desteği, komisyon gideri desteği gibi girişimcilerin oyun ve uygulama geliştirme konusunda desteye ihtiyaç duyabileceği alanlardaki talepleri belirli oranda karşılanıyor. Türkiye’deki oyun ekosistemini ayakta tutan bu tür destekler, özellikle genç girişimcilerin iş fikirlerini uygulamaya geçirmeleri için cesaret verici. Oyun geliştirme hedefi olan girişimcilere, sosyal hayatın yoğun olarak dijital ortama yöneldiği bu dönemde eğitim, verilen destekler konusunda sunduğumuz hizmetlerle yardımcı oluyoruz” dedi.

İNDİRİLEN MOBİL OYUN SAYISI 14 MİLYAR

Koronavirüsün evde kalmayı mecbur kıldığı dönemde mobil oyun pazarı hareketlendi. Mobil uygulama izleme ve analiz hizmetleri veren App Annie tarafından yapılan araştırmaya göre, 2020’nin ikinci çeyreğinde iOS ve Google Play’den indirilen mobil oyun sayısı 14 milyara ulaştı.

AdColony ile Global Web Index tarafından yayımlanan “Küresel Mobil Oyun Araştırması 2020” raporuna göre, Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 79’unun mobil oyun oynadığı ortaya çıktı. Araştırma sonuçları, Türkiye’deki mobil oyuncuların en sevdiği oyun türünün yüzde 49,2 ile “Aksiyon-Macera” türünde olduğunu gösteriyor. Bu türü, yüzde 46,2 ile “Puzzle” ve yüzde 45,7 ile “Yarış” türündeki oyunlar takip ediyor.