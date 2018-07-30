Oyun yaratma rehberi: Geliştiriciler 'herkes yapabilir' diyor

BAFTA ödüllerini kazanan Overcooked yalnızca iki kişi tarafından yaratılmıştı: Phil Duncan ve Oli De-Vine

Bilgisayar oyunları yaratmaktan bahsedince çoğu kişinin aklına yüzlerce kişinin çalıştığı Sony veya Electronic Arts gibi dev stüdyolar gelir.

Fakat bağımsız geliştiriciler yani 'indie'ler de büyük oyunlar yaratabilir.

Genelde mütevazı bütçelere sahip bu küçük gruplar, yaratıcılıklarını yatırımcı baskısından uzak bir şekilde sergileyebiliyor.

Popüler çiftlik simülatörü Stardew Vallery ve kaotik işbirliği oyunu Overcooked yatak odalarında geliştirilen oyunların da BAFTA ödülleri kazanabileceğine birer örnek.

İsveç'in içlerinde yer alan ormanları ziyaret ederek, dünyanın dört bir yanından oyun geliştiricileri bir arada çalışmak için davet eden Stugan programının katılımcılarıyla konuştuk.

Konuştuğumuz üç ekibe de tek bir soru sorduk: Herkes oyun yapabilir mi?

'Küçük oyunlarla başlayın'

BBC Newsbeat'e konuşan Mark Backler "Geliştirici olmak isteyen oyuncular genelde World of Warcraft veya Final Fantasy gibi oyunlar yapmak istiyor" diyor ve ekliyor:

"Ama bu tür oyunları yapmak için yüzlerce, bazen binlerce kişilik ekipler ve yıllara yayılan bir zaman gerekir.

"Bu yüzden küçük oyunlarla başlamanız gerek."

Yarattığı Lost Words oyunu, günlüğünün sayfalarında hayal dünyasına dalan bir kızın hikayesi.

Yıllardır geliştirilmekte olan Lost Words 2018 sonunda piyasaya çıkacak

Oyunu geliştirmeye tek başına başlayan Mark, süreç içerisinde yetenekli yazarlar, tasarımcılar ve programcılardan oluşan sağlam bir ekip kurdu. Ekibe Tomb Raider'ın yeni oyunlarından birinin yazarlarından Rhianna Pratchett de dahil oldu.

Spiral Circus gibi bazı indie stüdyolar ise daha da küçük ekiplerle çalışıyor.

Bilim adamı Dominic Clarke ve sanatçı Tom Mead, Ekim ayında işlerini bırakarak ilk oyunlarını geliştirmek için bir araya geldi.

Dominic, oyun geliştiriciliğinin temellerini öğrenme sürecinde olan insanlara eğlenmek için "bir şeyler yapmasını" tavsiye ediyor:

"İnsanların hayran kalacağı multiplayer oyunlar yapmak zorunda değilsiniz.

"Topları etrafa iteceğiniz saçma oyunlar yaratarak başlayın. Pratik yaptıkça öğreneceksiniz."

Oyun motoru seçin

Büyük stüdyolarla iki kişilik ekiplerin ortak noktası, ikisinin de oyun motoru kullanması.

Oyun motoru, oyunun oynanabilmesini sağlayan ana yazılımdır.

Bir Lego seti gibi düşünün. Piyasada farklı setler var ve her setle çeşitli yapılar yaratılabiliyor.

Spiral Circus'un ilk oyunu Silt, okyanus derinliklerinde yaşayan canlılardan alınan ilhamla geliştirilmiş

Oyun motorunun içinde bir oyunu yaratmak için gereken grafikler, animasyonlar, programlar, yapay zeka gibi araçlar bulunur.

Dominic oyun geliştiriciliğine başlayanların önce Scratch, Sencyl veya Twine gibi basit motorlara yönelmesini öneriyor:

"Birkaç oyun yaptıktan sonra Unity veya Unreal gibi daha gelişmiş motorlara yönelebilirler.

"GameMaker da güzel bir motor ve iki kategorinin arasında yer alıyor, bu da iyi bir seçim olabilir."

Başka bir şey üzerine eğitim almaktan korkmayın

Oyun geliştiriciliğinde sıkı bir oyuncu olmamak bir avantaj olabilir.

New York Times'a konuşan efsanevi oyun geliştiricisi, Super Mario'nun yaratıcısı Şigeru Miyamoto sadece oyuncu olmanın ötesinde özelliklere sahip kişilerle çalışmaktan hoşlandığını, "farklı ilgi alanları ve yeteneklere sahip tasarımcılarla çalışmayı" tercih ettiğini söylemişti.

Bunun arkasındaki neden ise en iyi sanatın eskilerin kopyasını yapan değil yeni şeyler ortaya çıkaran sanat olması.

Mario oyun dünyasının en tanınan yüzlerinden biri

Cadılık üzerine Grimoire adlı bir oyun tasarlayan bağımsız olun geliştiricisi Emily Mulgrue, "Eğer iki oyundan öğeleri alıp yeni bir oyunda birleştirirseniz ortada sınırlı fikirler ve vasat altı bir oyun olur" diyor ve ekliyor:

"Başarılı oyunlardan parçalar almak yerine geliştiriciler kültür, sinema, bilim ve doğadan ilham almalı.

"Oyun geliştiricisi olmak için oyun üzerine eğitim almanıza gerek yok. Hatta geliştirici olmanıza bile gerek yok.

"Gerçi teknik olarak oyun geliştirmeye başladıktan sonra size geliştirici deniyor!"

Destek alın

Bağımsız geliştiriciler genellikle izolasyon içinde çalışır. Fakat benzer fikirlere sahip insanlarla aynı mekanda çalışmak da mümkündür.

Çevrimiçi gruplar duygusal ve teknik destek sunarken Stugan türü programlar da dünyanın farklı bölgelerinden insanları bir araya getirerek gerçek dünyada dostluklar kurmalarını sağlar.

Dominic, "Eğer oyun geliştiriciliğiyle ilgileniyorsanız yaşadığınız şehirde topluluklar ve onların düzenlediği buluşmalar olabilir" diyor ve ekliyor:

"Oyun toplulukları çok sevecen ve kucaklayıcıdır. Kimse sizi dışlamaz."

Emily Mulgrue ve Candice Smith, İsveç'te bir kabinde yaz boyunca oyunları üzerine çalışıyor

Bazı ülkelerde oyun geliştiricilerine maddi teşvik de veriliyor.

Örneğin İngiltere'de UK Games Fund 25 bin sterline kadar hibe veriyor. Geliştiricilerin üretim maliyetlerinin yüzde 20'si de devlet tarafından geri ödeniyor.

"Oyun geliştirmek sadece dahi insanların yapabildiği bir şey veya bir sihir değil" diyor Dominic:

"Zor olsa da geliştirebileceğiniz bir yetenek. Herkes yapabilir, yeter ki nasıl yapılacağını öğrenin."

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