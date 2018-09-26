"Oyuncağını göster" dedi! Cevaplar acı gerçeği gösterdi

İtalyan fotoğrafçı Gabriele Galimberti, 18 aylık bir sürede, 50'den fazla ülke gezerek çocukları en sevdiği oyuncakları ile fotoğrafladı. İşte dünyanın dört bir yanından çocuklar ve çocukların en sevdiği oyuncakları...