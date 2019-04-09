Oyuncak araba merakı koleksiyona dönüştü

Çanakkale'de yaşayan 42 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Özcan Örs, 15 yıl içinde yaklaşık 350 klasik ve spor oyuncak arabalık koleksiyon oluşturdu.

Türkiye ve yurt dışından aldığı oyuncak arabalarla oluşturduğu 17 bin TL değerindeki koleksiyonuna gözü gibi bakan Örs, "İki oğlum var. Ara sıra bu arabaları eve götürüp, oynuyorlar. Onlar uyuduktan sonra arabaları tekrar alıp, iş yerime getiriyorum. Çocuklarıma bırakabileceğim en iyi miraslardan biri diye düşünüyorum. İnşallah onlar da torunlarına saklarlar" dedi.

DHA'nın haberine göre, Barbaros Mahallesi'nde ofis makineleri servisi üzerine iş yeri bulunan Özcan Örs, çocukluk yıllarında klasik ve spor otomobillere ilgi duymaya başladı.

2004'te İstanbul'a iş seyahatine çıkan Örs'ün otomobil merakı oyuncak arabaya yöneldi. Özcan Örs, Mısır Çarşısı'nı gezerken bir klasik oyuncak araba satın aldı. Bu hobisini sürdüren Örs, geçen 15 yıl içinde Türkiye ve yurt dışından satın aldığı klasik ve spor oyuncak arabalarla yaklaşık 350 parçayı bulan koleksiyonun sahibi oldu.