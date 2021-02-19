Oyuncu Ahmet Kural'ın yeniden yargılandığı davada mütalaa

AA

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, şikayetçi Sıla Gençoğlu ve tutuksuz sanık Ahmet Kural katılmadı. Tarafların avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, olay tarihinde sanık Ahmet Kural'ın evinin yanındaki evde bulunan Ezgi Sude Tala tanık olarak dinlendi.

Tanık Tala, olay günü sabaha karşı saat 04.00 ile 05.00 arasında arkadaşlarıyla birlikte camın önünde otururken bağırma, hakaret ve küfür sesleri duyduklarını belirterek, "Çok yüksek sesle kavga ediyorlardı. Sıla'nın 'Ahmet yapma' dediğini, Ahmet Kural'ın küfür ettiğini ve 'seni öldürürüm' dediğini de çok net şekilde duydum. Vurma sesleri de vardı. Bu yaklaşık 20 dakika sürdü. Sesler kesilince korktuk, kimseye haber vermedik." dedi.

Tanığın ifadesinin ardından söz alan Gençoğlu'nun avukatı Rezan Epözdemir, istinafın bozma kararının hukuka aykırı ve gerekçesiz olduğunu, tanığın ifadesinin kendi iddialarını doğruladığını belirterek, olay yerinde keşif yapılması talebinin fiili imkansızlıklar nedeniyle reddine karar verilmesini istedi.

Sanık Kural'ın avukatlarından Sibel Aydın, istinafın bozma kararının usul ve yasaya uygun olduğunu kaydederek, "Müvekkilin savunma hakkı, soruşturma ve kovuşturma aşamasında kullandırılmamıştır. Deliller toplanmamıştır. Biz soruşturma ve dava aşamasında defalarca keşif yapılması talebinde bulunduk. Zaten önceki aşamalarda adli bir yargılama yapılmamıştır. Olay yerinde, olay saatine uygun şekilde keşif yapılmasını istiyoruz. Tanığın aleyhe beyanlarını kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Ahmet Kural'ın "basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Kural'ın avukatları tanık dinlemesi tamamlanmadan ve keşif yapılmadan verilen mütalaayı kabul etmediklerini belirtirken, Gençoğlu'nun avukatı, mütalaaya katıldıklarını söyledi.

Mahkeme, çağrılmasına rağmen duruşmaya katılmayan tanık Çağla Yılmaz hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmasına hükmetti.

Keşif hususunun, son tanık Yılmaz dinlenildikten sonra değerlendirilmesine karar veren mahkeme, taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ahmet Kural'ın ifadesine yer verilerek, Kural'ın olay günü tartışma sırasında "Git buradan seni öldürürüm. Dışarı çıkmayacaksın. Sen dayak istiyorsun. Bak şimdi neler oluyor." şeklinde sözlerle tehdit ve hakarette bulunduğu Sıla Gençoğlu'nun basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanmasına neden olduğu kaydedilmişti.

Dosyada bulunan tüm CD kayıtlarına dair bilirkişi incelemesi yaptırıldığı anlatılan iddianamede, taraf avukatlarının sunduğu CD'lerdeki kayıtlar arasında 6 saniyelik fark bulunduğu, bunun dışında her iki görüntünün aynı olduğu ifade edilmişti.

İddianamede, sanık Kural'ın "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

- Mahkeme ertelemeli hapis cezası verdi

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi, 22 Nisan 2019'da davayı karara bağlamış, Ahmet Kural'ı, Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarını işlediği iddiasıyla toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmış, hapis cezalarının şartsız olarak ertelenmesine karar vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (istinaf) ulaştırılmak üzere kararı veren İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi sunmuştu.

Oyuncu Ahmet Kural'a, verilen ve ertelenen 1 yıl 4 ay 20 günlük hapis cezasının, 11 ay 20 günlük kısmına itiraz edilmişti. Sanık Kural'a komşu olan tanığın beyanının mahkemeye sunulan özel bilirkişi raporuyla birlikte değerlendirilmeden hüküm kurulduğu ve Kural'ın "kasten yaralama" suçu dışında ikrar mahiyetinde beyanının bulunmadığı öne sürülen itiraz dilekçesinde "tehdit" ve "hakaret" suçlarından verilen 11 ay 20 günlük hapis cezası kararının kaldırılması talep edilmişti.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesince Sanık Ahmet Kural'a üç ayrı suçtan verilen 1 yıl 4 ay 20 günlük hapis cezasına ilişkin karar, Cumhuriyet Savcısının yanı sıra sanık Kural ve müşteki Gençoğlu'nun avukatları tarafından İstinaf Mahkemesine taşınmıştı.

- İstinaf yerel mahkemenin kararını bozdu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi kararında, henüz taraflar arasındaki olay alenileşmeden, müşteki Gençoğlu'nun, sanık Kural'ın evinden ayrılmadan önce tanık Hatice Zeynep Tunç'un cep telefonunda varlığı ve içeriği Cumhuriyet Savcılığınca tespit edilen gönderilmiş olan mesajlar dikkate alındığında, tanığın sanık Kural'ın evinden gelen sesleri duyduğunun sabit olduğu aktarılmıştı.

Tanığın ses duymuş olmasına rağmen söylenen sözleri, net bir şekilde anlaşılabilir düzeyde duyma imkanı bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla olay yerinde keşif yapılması gerektiği belirtilen kararda, "hakaret ve tehdit" suçları yönünden mevcut delillerin değerlendirilmesinde zorunluluk bulunduğu ifade edilmişti.

Ayrıca sanık Kural'ın üzerine atılı "tehdit" suçunun kanunda öngörülen ceza miktarının 6 aydan 2 yıla, "hakaret" suçunun 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası, "kasten yaralama" suçunun da 4 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası olduğu aktarılan kararda, bu nedenle dosyanın "basit yargılama usulü" yönünden yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunduğu vurgulanmıştı.

Kararda, bu nedenle istinaf başvurularının yerinde görülerek kurulan hükmün bozulmasına, dosyanın yeniden incelenmek ve hüküm kurulmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmişti