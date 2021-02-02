Oyuncu Atilla Pekdemir, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri
ABONE OL

Oyuncu Atilla Pekdemir, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 78 yaşında vefat eden tiyatro ve sinema oyuncusu Atilla Pekdemir'in cenazesi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi.

Oyuncu Atilla Pekdemir, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı
AA

Yaklaşık 2 senedir akciğer kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu için, Adliye Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene Pekdemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra oyuncu Tarık Papuççuoğlu, şarkıcı Yonca Evcimik, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği'nin (SİSAY) kurucu ve onursal başkanı Cenk Sezgin de katıldı.

Tarık Papuççuoğlu, gazetecilere, Pekdemir ile yakın dostluğu olduğunu söyledi. Papuççuoplu, "Işıklar içinde uyusun. Bütün iyi duaları hak etmiş bulunuyor. Çok sevilen bir sanatçıydı, çok doğaldı. İçten gelen bir oyunculuğu vardı. Büyük kayıp." dedi.

Yonca Evcimik ise "Bu değerler tek tek gidiyor, kaybediyoruz. Yerlerini dolduracak iyi oyuncular olacak mı? İnşallah olur. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Bodrum'da ilk tanıdığı kişilerden birinin Atilla Pekdemir olduğunu belirten Cenk Sezgin, "Her şeyden önce sanatçı ruhuyla, ince kişiliğiyle ve kulaklarımızda çınlayan kahkahalarıyla her zaman kalbimizde, gönlümüzde yaşayacak. Çok üzgünüz. Yaşı itibarıyla değil ama ruhu itibarıyla çok genç bir ağabeyimizdi. Allah yolunu ışıklarla donatsın. Bodrum çok önemli bir şahsiyetini kaybetti." diye konuştu.

Pekdemir'in cenaze töreninde üzüntü yaşayan eşi Çiğdem Pekdemir ve kızı Didem Pekdemir'i yakınları ve arkadaşları teselli etti.

Cenazeye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çelenk gönderdi.

Atilla Pekdemir'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kültürel ve doğal miraslarımız XV (Dağlık Frigya Vadisi)
KÜLTÜR-SANATİkinci Kapadokya
İş Sanat Şubat programı içinizi ısıtacak
KÜLTÜR-SANATİş Sanat Şubat'ta da sanatla dolu
Suha Arın bu yıl törensiz anıldı
KÜLTÜR-SANATBu yıl törensiz anıldı
Barış Manço yaşasaydı daha neler olurdu? Son dakika derleme
KÜLTÜR-SANAT'Sanat ülkesi olurdu'
Kültürel ve doğal miraslarımız XIV (Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yer
KÜLTÜR-SANATTicareti koruyan kaleler
Prof. Dr. Şeref Ateş: Türkçe en çok öğrenilen 5'inci yabancı dil
KÜLTÜR-SANATEn çok öğrenilen 5'inci yabancı dil
Son dakika... Ünlü oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti
KÜLTÜR-SANATÜnlü oyuncu hayatını kaybetti
Halit Akçatepe: İyi insanları her daim koru, kolla
KÜLTÜR-SANATHayatın ta kendisiydi
Kültürel ve doğal miraslarımız XIII (Birgi Tarihi Kenti)
KÜLTÜR-SANATYunan Kuvvetleri ateşe verdi
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Güncel Sanat Proje Yarışması
KÜLTÜR-SANATGüncel Sanat Proje Yarışması