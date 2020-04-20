Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGirişimcilikOyuncu Bensu Soral girişim yatırımcısı oldu - haberler
ABONE OL

Dijital kadın asistanı Pepapp'e Bensu Soral’dan yatırım geldi

Oyuncu Bensu Soral, yerli girişimlerde Pepapp'e yatırım yaparak, girişimci yatırımcılığına girişi yaptı. Dijital kadın asistanı olarak hizmet sunan ve 2 milyon kadın kullanıcısı olduğu açıklanan Pepapp'in, aldığı yatırımı büyümek için kullanacağı kaydedildi. En son 225 bin dolarlık yatırım alan Pepapp, Soral'ın yaptığı yatırım tutarını ise açıklamadı

Pepapp
HABERTURK.COM

Yerli girişimlerden Pepapp, yeni yatırımını oyuncu Bensu Soral'dan aldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, regl, yumurtlama ve doğurganlık dönemlerini kadınlar için takip eden dijital kadın asistanı olarak hizmet veren Pepapp, her gün kullanıcılarına bilgilendirici tavsiyeler veriyor.

Açıklamada, Bensu Soral’dan alınan yatırımın büyüme planları için kullanılacağı kaydedildi. Yatırımın imzaları ise sosyal mesafeye uygun olarak online toplantı uygulamalarından biri üzerinden atıldı.

2 Milyon kadın kullanıcısı olan uygulama, en son 225 bin dolar tutarında bir yatırım almıştı. Bensu Soral'dan alınan yatırımın büyüklüğü ise açıklanmadı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İnovaTİM İnovasyon Yarışması'nda tarih açıklandı - haberler
GİRİŞİMCİLİKSalgına çözüm getirene 180 bin TL ödül
Sahte koronavirüs kitini tespit ediyor - haberler
GİRİŞİMCİLİKSahte koronavirüs kitini tespit ediyor
Türk Traktör o uygulamayı ücretsiz yaptı - haberler
GİRİŞİMCİLİKTarlaya uzaktan erişim sağlayacak
CY Vision'a 13.5 milyon TL'lik yatırım - haberler
GİRİŞİMCİLİKTOGG'a teknoloji geliştiren girişime yatırım
Airbnb 1 milyar dolarlık yatırım aldı - haberler
GİRİŞİMCİLİKKoronavirüs piyasa değerini eritti
Girişimlere 3 ayda 19.8 milyon dolar yatırım - haberler
GİRİŞİMCİLİKYatırım alanların sayısı yüzde 100 arttı
İnternetten market alışverişinde büyük artış - haberler
GİRİŞİMCİLİKSepeti 'online' doldurduk
Yemeksepeti yaşlılar için harekete geçti - haberler
GİRİŞİMCİLİKYaşlılar için harekete geçti
Yıldız Holding'de 3 girişime yatırım - haberler
GİRİŞİMCİLİKYıldız Holding'den 3 girişime yatırım
Yurtdışından paragönderecek uygulama geliştirdi - haberler
GİRİŞİMCİLİKYurtdışından uygulama ile 'paragönder'ecek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X