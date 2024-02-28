Gary Sinise; "Böyle bir kayıp yaşayan her aile gibi bizim de kalbimiz kırık ve elimizden geldiğince idare etmeye çalışıyoruz. Ebeveynler olarak bir çocuğu kaybetmek çok zor. Kalbim benzer bir kayıp yaşamış olan herkesle ve sevdiği birini kaybetmiş olan herkesle birlikte. Hepimiz bunu bir şekilde yaşadık. Yıllar boyunca şehit düşen kahramanlarımızın pek çocuğunun ailesiyle tanıştım. Bu yürek parçalayıcı ve çok zor" dedi.