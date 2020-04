Emmy ödüllü müzisyen, dizi ve film müziği yapımcısı Adam Schlesinger, koronavirüsü nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini ise; Tom Hanks verdi. Ünlü oyuncu, “O olmadan ne Playtone ne de That Thing You Do olurdu. Onu maalesef Covid 19’dan kaybettik. Çok Üzgünüm” dedi.