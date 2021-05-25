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HaberlerDünyadanOyuncu Mark York hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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Oyuncu Mark York hayatını kaybetti

'The Office' dizisinin oyuncularından Mark York, 55 yaşında hayata veda etti

Oyuncu Mark York hayatını kaybetti - Magazin haberleri

2005-2013 yılları arasında ABD'de yayınlanan 'The Office' dizisinin sevilen oyuncularından Mark York yaşamını yitirdi. York, Miami Valley Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada hayata veda etti. Uzun süredir belden aşağısı felç bir şekilde yaşayan York, 'The Office’teki 'Billy Merchant' rolüyle hafızalara kazınmıştı.

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