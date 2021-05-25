2005-2013 yılları arasında ABD'de yayınlanan 'The Office' dizisinin sevilen oyuncularından Mark York yaşamını yitirdi. York, Miami Valley Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada hayata veda etti. Uzun süredir belden aşağısı felç bir şekilde yaşayan York, 'The Office’teki 'Billy Merchant' rolüyle hafızalara kazınmıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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