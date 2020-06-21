Oyuncu Murray Abraham, Uluslararası Göç Filmleri Festivali kapsamında düzenlenen söyleşiye konuk oldu:

AA

Abraham, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival çerçevesinde düzenlenen söyleşide, Türkiye'nin Suriyeliler ve diğer mülteciler konusunda izlediği politikayı başarılı bulduğunu belirterek, başta kendi ülkesi ABD olmak üzere bu konuda duyarsız kalan ülkeleri eleştirdi.

Suriyeli göçmen bir aileden gelen Oscarlı oyuncu, festivali de başarılı bulduğunu belirterek, "Dünyada mültecilerle ilgili neler olduğunu filmlerle anlatmaktan daha iyi bir yol var mı bilmiyorum. Onların da aileleri, hayatları, aşkları, tutkuları, umutları, ihtiyaçları, korkuları var. Tıpkı birçoğumuzun olduğu gibi. Ne yazık ki benim ülkem politikaları yüzünden bu insanların ihtiyaçlarına umutsuzca yaklaştı. Sizin ülkeniz ise çok kolay olmamasına rağmen bu insanlara kapılarını açtı. Milyonlarca kişiden bahsediyoruz." dedi.

Abraham, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bu bizim ülkemiz için iyi olabilir. Onlar bizim vatandaşımız olabilir, çalışkanlar ve bizim büyümemize yardımcı olabilirler' ifadelerini kullanırken haklıydı. Bu gerçekten olağanüstü bir başarı. Diğer yardım etmeyen ülkeler ve insanlar için de utanç verici bir durum. Ülkenizdeki mülteciler için para yardımı yapabilir ya da bazı mültecileri bizim ülkemize gönderin diyebilirler. Belki fikirlerini değiştirebilirler. Bu anlamda Uluslararası Göç Filmleri Festivali, mülteci konusunda başarı sağlayacak harika bir festival. Bazen insanlığımızı unutuyoruz. Benim ülkemin politikalarında olduğu gibi. Tüm dünya bencil davrandı. İnsani ve sorumluluk duygusunu kaybetti. Fakat bu insanlar tehlikeli ya da düşman değil."

Festival, bu akşam saat 20.00'de düzenlenecek kapanış ve ödül töreniyle sona erecek.