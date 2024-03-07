Oyuncu Nika King: Altı aydır kiramı ödeyemiyorum

'Euphoria' dizisi yıldızı Nika King, dizinin yeni sezon çekimlerinin başlamasını, dizinin hayranlarından daha fazla istiyor. Dizide Zendaya'nın canlandırdığı Rue karakterinin annesi Leslie'ye hayat veren King, dizinin üçüncü sezon çekimlerinin mümkün olduğunca çabuk yapılmasını istediğini, çünkü faturalarını ödeyemediğini söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan videosunda oyuncu, "Bana üçüncü sezonun ne zaman başlayacağını sormayın. Bilmiyorum. 'Üçüncü sezonu istiyoruz' diyorsunuz. Asıl ben istiyorum. Altı aydır kiramı ödeyemiyorum" dedi.

Yapımın durmasının başrol oyuncusu Zendaya yüzünden olduğunu esprili bir dille anlatan King; "Zendaya, Paris Moda Haftası'nda. Evine dön kızım. Sana ihtiyacım var. Annen seni istiyor" diye seslendi.

'Euphoria'nın yaratıcısı Sam Levinson, ocak ayında dizinin yeni sezonu üzerinde çalıştığını duyurmuştu.