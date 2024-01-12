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Bir Sag-Afra temsilcisi Rolling Stone'a soruşturmanın devam ettiğini doğruladı, ancak belirli soruları yanıtlamayı reddetti.

Temsilci, "Şikâyetlerle ilgili olarak prodüksiyonla kapsamlı bir şekilde temasa geçtik ve çekimler tamamlanmış olsa da izlemeye ve soruşturmaya devam ediyoruz" dedi.

Fotoğraflar: Avalon