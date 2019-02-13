'Oyunlardaki şiddet gerçek hayata yansımıyor'

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İngiltere'deki Oxford Üniversitesi bünyesinde yapılan bilimsel bir araştırma, bilgisayar ya da konsol oyunlarındaki şiddetin gerçek hayata yansımadığını ortaya çıkardı.
Grand Theft Auto, Fortnite ya da Assassin's Creed gibi popüler oyunlarda yer alan şiddetin çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz bir etkisinin olup olmadığı ya da toplumda şiddet olaylarının daha çok görülmesine yol açıp açmadığı uzun zamandır merak edilen konular arasında.
Oxford Üniversitesi İnternet Enstitüsü'nün araştırma direktörü olan deneysel psikoloji uzmanı Andrew Przybylski, araştırmasında gençlerin oyunlar yüzünden agresif davranışlar göstermediğini ortaya koyuyor.
Przybylski'nin Royal Society Open Science dergisinde yayımlanan araştırması kapsamında İngiltere'deki gençleri temsil ettiği düşünülen bir deney grubunda yer alan 14-15 yaşlarındaki binden fazla genç incelendi.
Araştırma kapsamında ABD ve Avrupa Birliği tarafından kullanılan standart oyun şiddeti ölçümlemesi temel alındı; gençlerin oyunları ne kadar oynadığı, oyunlardaki şiddet ve ailelerinin gençlerin agresif davranışlarına yönelik sözleri incelendi. Ancak oyunlardaki şiddet ve gençlerin davranışları arasında bir ilişki bulunamadı.
Przybylski, Times gazetesine yaptığı açıklamada, "Şiddetli oyunların gençlerde agresif davranışlara yol açtığı düşüncesini sonunda mezara gömebiliriz" dedi.
Przybylski, araştrımasının 2014 yılında şiddet içeren oyunların satıldığı hafta sonları şiddet içeren suç oranlarında düşüş görüldüğüne yönelik bir başka araştırmayla paralellik taşıdığını belirtti.
Bilim adamı, 1990'lı yıllarda şiddet içeren oyunların toplumda şiddete yol açtığı kanısının hakim olduğunu, 2000'lerde laboratuvar testlerinde belki bir ilişkinin olabileceğinin söylendiğini, ancak son yıllarda bu kanının tamamen yıkıldığını aktardı.
Przybylski'ye göre farklı deney sonuçlarının ortaya çıkmasında araştırmacıların önyargıları etkili olabilir.
Przybylski, gençlerin neden agresif davranışlar gösterdiğinin daha derin araştırılması gerektiği görüşünde.
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