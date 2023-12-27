Öz ailesini arayan İsmail'in teyzesi ortaya çıktı!

6 ay önce onu büyüten annesi Leyla’dan evlatlık olduğunu öğrenen İsmail, gerçek ailesini bulmak için Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye başvurmuştu.

Yayınlarımız sonucu canlı yayına önemli bir ihbar geldi, İsmail’in teyzesi canlı yayına bağlandı. İsmail’in babasının adının Yahya, annesinin adının Bedriye olduğunu söyleyen teyze Naciye, İsmail’in Muharrem adında bir de abisi olduğunu anlattı.

Annesi Bedriye’nin 16 yıl önce hayatını kaybettiğini açıklaması üzerine İsmail duygusal anlar yaşadı. Teyze Naciye, babası Yahya’nın hayatta, kardeşi Muharrem’in de cezaevinde olduğunu söyledi. REKLAM Kardeşi Bedriye’nin kocasıyla anlaşamadığı için ayrıldığını, bu sırada İsmail’e hamile olduğunu öğrendiğini belirten teyze Naciye, annesinin İsmail’e bakamayacağına inandığı için evlatlık verdiğinin altını çizdi. Annesinin İsmail’i doğumdan hemen sonra, daha hiç emzirmeden verdiğini ancak sonrasında pişman olup aradığını kaydeden Naciye, annesinin İsmail’i bulamadığını ifade etti.

İsmail’in film gibi hikayesi Show TV ekranlarında devam edecek. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla Show TV’de