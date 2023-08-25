Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Dayısını öldürmeyi kabul etmedi! Ahırda zincirli işkence! - Şanlıurfa haberleri

        Dayısını öldürmeyi kabul etmedi! Ahırda zincirli işkence!

        Şanlıurfa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Suruç ilçesinde 15 yaşındaki Mahmut Ş.'ye, ahırda zincirle bağlayıp, işkence yaptığı öne sürülen babası İzzet Ş. ile amcası Mahmut Ş. ve ağabeyi Ali Ş. gözaltına alındı. Baba İzzet Ş. ve amca Mahmut Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çocuğa ise dayısını öldürmeyi kabul etmediği için işkence yapıldığı ileri sürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 10:22 Güncelleme: 25.08.2023 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dayısını öldürmeyi kabul etmedi! Ahırda zincirli işkence!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Mürşitpınar Mahallesi'nde önceki gün saat 14.00 sıralarında Mahmut Ş. (15), iddiaya göre babası İzzet Ş., aynı adı taşıyan amcası Mahmut Ş. ve ağabeyi Ali Ş. tarafından boğazı, elleri ve ayaklarından ahırda zincirle bağlandı.

        HALASI KURTARDI, GÖRÜNTÜYÜ ANNESİNE GÖNDERDİ

        DHA'da yer alan habere göre aile üyeleri, iddiaya göre, Mahmut Ş.’ye işkence yaptı. Bir süre sonra halası gelip, Mahmut Ş.’yi zincirlerden kurtardı. Aile bireylerinin kendisini döverken çektikleri videoyu ele geçiren Mahmut Ş., bunu babası ile ayrı yaşayan annesine gönderdi.

        VÜCUDUNDA DARP VE YARA İZLERİ SAPTANDI

        Annesinin şikayeti üzerine mahalleye giden jandarma, İzzet Ş. ile kardeşi ve büyük oğlunu gözaltına aldı. Hastaneye götürülüp tedaviye alınan Mahmut Ş.’nin vücudunun büyük bölümünde darp ve yara izlerinin bulunduğu belirlendi.

        REKLAM

        "DAYINI VUR" DEMİŞLER

        Jandarmada ifadesi alınan Mahmut Ş., ailesi ile dayısı arasında husumet olduğunu, bu nedenle dayısını vurması için eline silah verdiklerini, kendisinin ise bunu reddedip, evden kaçtığını öne sürdü.

        "ARABAYLA ÇARPTILAR, BURNUMU KIRDILAR"

        3 gün Nizip’te otelde kaldığını, ardından Birecik’e geldiğini ifade eden Mahmut Ş., burada ailesi tarafından yakalandığı belirterek, “Arabayla bana çarptılar. Bu nedenle kaçamadım. Amcam Mahmut Ş., beni döve döve arabaya götürdü. Orada beni bir eve götürdüler. Orada burnumu kırmıştı" dedi.

        "ÜZERİME İDRARLARINI YAPTILAR"

        Amcasının kendisini zincirle bağlayıp işkence yaptığını söyleyen Mahmut.Ş., "Ahırda elimi ve ayaklarımı hayvanların kancasına bağladılar. Yatırdılar, tişörtümü çıkarttılar. İlk önce işkence yaptılar, sonra da 'bunu kimseye anlatmayacaksın' dediler. Öğleyin saat 14.00'dan gece saat 23.00'a kadar işkence gördüm" dedi.

        Amcası, babası ve ağabeyinin üzerine idrarlarını yaptığını da öne süren Mahmut Ş., gece halasının gelip, kendisini zincirlerden kurtardığını söyledi. Ardından da kendisini döverken çekilen videoyu ele geçirip, annesine gönderdiğini ifade etti.

        BABASI VE AMCASI TUTUKLANDI

        Olayla ilgili aranan şüpheli baba İzzet Ş., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Tekrar gözaltına alınan amca Mahmut Ş. ile baba, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sürpriz faiz artırımı dünya basınında
        Sürpriz faiz artırımı dünya basınında
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        Kadınları darp etmişlerdi! 3 emniyet personeline gözaltı!
        Kadınları darp etmişlerdi! 3 emniyet personeline gözaltı!
        "Konferans yarı finali doğal adayı"
        "Konferans yarı finali doğal adayı"
        Baba katili olmuştu! İfadesi ortaya çıktı
        Baba katili olmuştu! İfadesi ortaya çıktı
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Rize'de çok sayıda ev tahliye edildi!
        Rize'de çok sayıda ev tahliye edildi!
        İşverene senet verirken dikkat!
        İşverene senet verirken dikkat!
        Boşanmak istedi! Cani koca başından vurdu!
        Boşanmak istedi! Cani koca başından vurdu!
        Prigojin'in son uçuşu hakkında neler biliniyor?
        Prigojin'in son uçuşu hakkında neler biliniyor?
        20 yılın en büyük orman yangını!
        20 yılın en büyük orman yangını!
        Sıcak, yağmur ve rüzgar uyarısı
        Sıcak, yağmur ve rüzgar uyarısı
        Kasiyer Merve'yi öldürmüştü! Bilindik savunma!
        Kasiyer Merve'yi öldürmüştü! Bilindik savunma!
        Durdurulamıyor! Sırrını paylaştı!
        Durdurulamıyor! Sırrını paylaştı!
        Trump teslim oldu, 200 bin dolar kefaletle serbest kaldı
        Trump teslim oldu, 200 bin dolar kefaletle serbest kaldı
        Sultanlar'dan 5'te 5!
        Sultanlar'dan 5'te 5!
        Putin'den Prigojin'in ailesine taziye
        Putin'den Prigojin'in ailesine taziye
        Osmaniye'de ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        Osmaniye'de ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü