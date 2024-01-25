Haberler Yaşam Öz güven eksikliğiyle başa çıkmak: Kendinize olan inancınızı artıracak 7 çözüm

Öz güven eksikliğiyle başa çıkmak: Kendinize olan inancınızı artıracak 7 çözüm İnsanlar öz güven olmadan fikirlerini ifade etmede, anlamlı ilişkiler kurmada ve kişisel gelişimde zorluk yaşayabilirler. Öz güven her zaman yüksek olamaz, yani çoğu zaman bazı alanlarda kendimize güvenirken bazılarında ise güvenemeyiz. Peki, öz güveninizin yüksek mi yoksa düşük mü olduğunu nasıl anlarsınız? İşte, sizin için düşük öz güvenin 7 belirtisi ve kurtulma yolları... Habertürk Giriş: 25.01.2024 - 13:00 Güncelleme: 25.01.2024 - 13:00 facebook

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Öz güven, kişinin kendi yeteneklerine, değerlerine ve kapasitesine duyduğu inanç ve güvendir. Bu güven sayesinde, zorluklarla dirençli bir şekilde yüzleşerek kendinizi kabul edersiniz ancak düşük öz güven sizi hedeflerinize ulaşmaktan ve yaşamak istediğiniz hayatı yaşamaktan alıkoyabilir. İşte, öz güven eksikliğinin 7 işareti ve bunların üstesinden nasıl gelinebileceğine dair detaylar...

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OLUMSUZ KONUŞMAK Kendi kendine olumsuz konuşma, düşük öz güvenin yaygın bir işaretidir. Yetenekleri baltalayan sürekli bir öz eleştirel düşünce akışını içerir. Bu kötümser iç diyaloglara "bunu nasıl berbat edebildim, çok yetersizim hiçbir işe yaramıyorum" gibi örnekler verilebilir.