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        Haberler Yaşam Öz güven eksikliğiyle başa çıkmak: Kendinize olan inancınızı artıracak 7 çözüm

        Öz güven eksikliğiyle başa çıkmak: Kendinize olan inancınızı artıracak 7 çözüm

        İnsanlar öz güven olmadan fikirlerini ifade etmede, anlamlı ilişkiler kurmada ve kişisel gelişimde zorluk yaşayabilirler. Öz güven her zaman yüksek olamaz, yani çoğu zaman bazı alanlarda kendimize güvenirken bazılarında ise güvenemeyiz. Peki, öz güveninizin yüksek mi yoksa düşük mü olduğunu nasıl anlarsınız? İşte, sizin için düşük öz güvenin 7 belirtisi ve kurtulma yolları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 13:00 Güncelleme: 25.01.2024 - 13:00
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        1

        Öz güven, kişinin kendi yeteneklerine, değerlerine ve kapasitesine duyduğu inanç ve güvendir. Bu güven sayesinde, zorluklarla dirençli bir şekilde yüzleşerek kendinizi kabul edersiniz ancak düşük öz güven sizi hedeflerinize ulaşmaktan ve yaşamak istediğiniz hayatı yaşamaktan alıkoyabilir. İşte, öz güven eksikliğinin 7 işareti ve bunların üstesinden nasıl gelinebileceğine dair detaylar...

        2

        OLUMSUZ KONUŞMAK

        Kendi kendine olumsuz konuşma, düşük öz güvenin yaygın bir işaretidir. Yetenekleri baltalayan sürekli bir öz eleştirel düşünce akışını içerir. Bu kötümser iç diyaloglara "bunu nasıl berbat edebildim, çok yetersizim hiçbir işe yaramıyorum" gibi örnekler verilebilir.

        3

        Bu düşüncelerden kurtulmak için güçlü yönlerinize odaklanarak öz eleştiriyi öz şefkatle değiştirebilirsiniz. Örneğin ilk düşüncenizi, “tamam bunu yapamamış olabilirim ama sorun değil, herkes hata yapar, bu hatadan ders çıkarmak için ne yapabileceğimi düşünmeliyim.’’ gibi düşüncelerle değiştirmelisiniz.

        4

        BAŞARISIZLIK KORKUSU

        Başarısızlık korkusu, düşük öz güvenin başka bir tezahürüdür. Bu korku yoğun bir kaygı yaratarak bireylerin risk almasını, tutkularının peşinden gitmesini, konfor alanının dışına çıkmasını engeller. Kişisel gelişimi kısıtlar ve fırsatları sınırlar. Başarısızlık korkusunun üstesinden gelmek için bunu bir öğrenme fırsatı olarak değiştirebilirsiniz.

        5

        Başarılarınızın bir günlüğünü tutarak yeteneklerinizi kendinize hatırlatmak için bu deftere bakabilirsiniz. Ayrıca, herkesin başarısı kendine özgüdür bu yüzden sizin başarınızın da anlamlı ve önemli olduğunu kendinize hatırlatabilirsiniz.

        6

        BAŞKALARINDAN ONAY ARAMAK

        Kendine güveni düşük olan kişiler kendilerini değerli veya yetkin hissetmek için sıklıkla dış onaya güvenirler. Sürekli olarak başkalarından onay almak, bir güvence ihtiyacına yol açabilir ve bireylerin kişisel gelişimini engelleyebilir. Onaylanma arayışından kurtulmak için, kendinizi doğrulamaya odaklanarak değerinizin farkına varabilirsiniz.

        7

        Bazen tavsiye almanız gerektiğinde size yapıcı eleştiri sunabilecek ve büyümenizi destekleyebilecek güvenilir kişilerden geri bildirim alabilirsiniz. En önemlisi, öz değerinizin başkalarının görüşlerine bağlı olmaması gerektiğini kendinize sürekli hatırlatmalısınız.

        8

        KENDİNİZİ BAŞKALARIYLA KARŞILAŞTIRMAK

        Kendini başkalarıyla karşılaştırmak, öz güveni aşındıran zararlı bir alışkanlıktır. Bu düşük öz güven işareti insanları kıskançlığa, güvensizliğe ve kendinden şüphe duymaya götürür. Başkalarıyla karşılaştırmak yerine kendinizi olduğunuz gibi kabullenerek hayatına odaklanabilirsiniz. Sosyal medyadaki mükemmel hayatlarda sadece olumlu tarafların yansıtıldığını hatırlayıp kendinize yüklenmeyi bırakmaya çalışmalısınız.

        9

        RİSK ALMAKTAN KAÇINMAK

        Öz güven eksikliği çoğu zaman riskten kaçınmaya yol açar. Başarısızlık, reddedilme veya eleştiri korkusu, kişinin konfor alanının dışına çıkma konusunda isteksizlik yaratmasına neden olabilir. Öz güveni geliştirmek için küçük riskler alarak başlayabilirsiniz, sizi zorlayan ancak ulaşılabilir olan hedefler belirleyebilirsiniz, böylece başarılı deneyimler biriktirdikçe kendinize olan güveniniz de doğal olarak artabilir.

        10

        BAŞARILARI KÜÇÜMSEMEK

        Kendine güveni olmayan insanlar genellikle başarılarını küçümseme veya bu başarıların sadece şanstan kaynaklandığını düşünme eğilimindedirler ve bu durum, kendilerine olan inançlarını zayıflatarak öz güvenlerini etkiler. Bu durumdan kurtulmak için ne kadar küçük olursa olsun, özverinizi kutlayabilirsiniz.

        11

        Başarılarınızın bir günlüğünü tutarak yeteneklerinizi kendinize hatırlatmak için bu deftere bakabilirsiniz. Ayrıca, herkesin başarısı kendine özgüdür bu yüzden sizin başarınızın da anlamlı ve önemli olduğunu kendinize hatırlatabilirsiniz.

        12

        SOSYAL DURUMLARDAN KAÇINMAK

        Düşük öz güven sıklıkla sosyal faaliyetlere katılma konusunda isteksizliğe yol açar. Yargılanma, reddedilme veya aşağılanma korkusu, anlamlı bağlantılar kurma ve kişisel gelişimi teşvik etme yeteneğini engeller. Bu işaretin üstesinden gelmek için, küçük sosyal etkileşimlere girerek başlayabilirsiniz.

        13

        Herkesin kendi güvensizlikleri olduğunun farkına vararak aktif dinleme ve başkalarına gerçek ilgi gösterme alıştırması yapabilirsiniz. Etrafınızı, size siz olduğunuz için değer veren kişilerle kuşatmalısınız. Ayrıca, anksiyeteniz varsa bu konuda psikologlardan yardım alabilirsiniz.

        Not: Bu tavsiyelerin hiçbiri size tek başına yarar sağlamayabilir, eğer sorununuzun ciddi olduğunu düşünüyorsanız bu konuda uzman psikologlara başvurabilirsiniz.

        Kaynak: Mystical Raven

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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