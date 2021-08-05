Özak GYO’nun kredi notu artırıldı

Şirketten yapılan açıklamada; Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO), ulusal ve uluslararası ölçekte yatırım yapılabilir kategorisindeki konumunun yükseldiği, CR-Eurasia Rating’in değerlendirme notunun açıklanmasıyla birlikte şirket, gayrimenkul yatırım ortakları arasında kredi notu en yüksek olan özel sektör temsilcisi konumuna da geldiği belirtildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR-Eurasia Rating, Özak GYO için yürüttüğü kredi derecelendirme sürecini tamamlayarak şirketin uzun vadeli ulusal notunu ‘AA (Trk)’ ve kısa vadeli ulusal notunu ise ‘A-1+ (Trk)’ olarak belirledi. Notlara ilişkin görünümleri ise ‘stabil’ olarak açıklandı.

“ÜLKEMİZİN POTANSİYELİNE İNANIYORUZ"

Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, “İyi çeşitlendirilmiş portföy yapımız sayesinde sağlam bir finansal yapımız ve nakit akış gücümüz var. Gayrimenkul portföyümüzün önemli bir bölümü kira geliri getiren gayrimenkullerden oluşuyor. Uzun vadeli ulusal notumuzun ‘AA (Trk)’, kısa vadeli ulusal notumuzun ise ‘A-1+ (Trk)’ olarak artırılması şirketimize duyulan güveni bir kez daha pekiştirdi. Yükselen kredi notumuzla birlikte Emlak Konut GYO ve Halk GYO’nun ardından genel sıralamada kredi derecesi en yüksek üçüncü gayrimenkul geliştiricisi olurken, özel sektör temsilcisi gayrimenkul geliştiriciler arasında ise birinci sıraya yerleşme başarısı gösterdik. Başarılarımızı sürdürülebilir bir zeminde yönetmek adına pandemi döneminde bile yeni projeler üretme konusunda çalışmalarımızı sürdürdük ve pandeminin güç koşullarında konumumuzu güçlendirme başarısı gösterdik. Kurum kültürümüz ve yıllara dayanan bilgi birikimi ve uygulama pratiğimiz sayesinde bugüne kadar konut, ticari alanlar, otel ve ofis alanında birbirinden nitelikli gayrimenkul projeleri ürettik ve gelecekte de üretmeye devam edeceğiz. Sürdürülebilir gelir oluşturma üzerine kurulu iş modelimiz sayesinde doğru zaman, doğru lokasyon ve doğru konseptteki projelere ağırlık vereceğiz. Ülkemizin potansiyeline inanıyoruz. Özellikle gayrimenkul sektöründe bizim gibi ihtiyaca yönelik doğru projeler üreten, öngörülü stratejilerle, geniş portföye ve güçlü finansal yapıya sahip firmalara talep her zaman var. Orta ve uzun vadede gelirlerimizin artması, beraberinde yeni istihdam olanaklarının oluşturulması ve ülkemiz ekonomisi için yeni değerler oluşturulması şirketlerimiz için öncelik olmaya devam edecek” dedi.