Ozan Doğulu-Hera aşk tam gaz devam ediyor

Müzisyen Ozan Doğulu’nun evliliğinin bitmesinin sebebi olarak gösterilen şarkıcı Hera, önceki gece Nişantaşı'ndaki bir mekanda sahne aldı. Hera'yı sevgilisi Ozan Doğulu ise yalnız bırakmadı