Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, bir anda karşısında gazetecileri gören Ozan Doğulu ile kızı, birlikte alışveriş yaptığını ve yılbaşında Antalya'da programının olduğunu söyledi.

Doğulu, "Yeni yılda da yeni albümler, yeni şarkılar yapacağız" dedi.

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