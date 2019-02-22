Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, gazetecilerin geçtiğimiz günlerde Karadağ’dan ev aldığıyla ilgili çıkan haberleri sorması üzerine Ozan Güven, "Bir şey uyduruyorsunuz, sonra gelip bana soruyorsunuz ben nereden biliyim" yanıtını vererek hakkında çıkan haberleri yalanladı.

Ünlü oyuncunun burnunda çıkan yara dikkatlerden kaçmadı.