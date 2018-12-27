Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Ozan Güven, bir mekanda Fethi Kantarcı ve eşi Boncuk Yılmaz ve Zeynep Ünver ile birlikte yemek yedi. Güven, çıkışta basın mensuplarına Şener Şen’in tiyatro oyununu çok beğendiğini söyledi.

Güven, stil danışmanı Zeynep Ünver ile ilgili sorular karşısında ise "Ya bir gidin ya!" dedi.

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