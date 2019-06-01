Galatasaray ile başladığı sezonda gösterdiği performansla dikkatleri çeken, devre arasında da Almanya Ligi Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Avrupa devlerinin takibinde.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Premier League ekipleri Arsenal, Manchester United ve Tottenham, bu sezon küme düşen Stuttgart'taki dikkat çeken birkaç oyuncu arasında gösterilen Ozan ile ilgileniyor. Ayrıca, Bundesliga devi Bayern Münih de iddiaya göre milli futbolcumuzu takip eden takımlar arasında.

Haberdeki bir diğer iddia ise 11 milyon euro bedelle Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki oyuncunun yeni kulübünde de 15 milyon euroluk bir serbest kalma bedelinin olduğu.

Genç stoper, 15 maçta ilk 11 başlayıp 90 dakika sahada kaldığı Stuttgart adına 3 de gol attı.