Ozan Kabak: "Finalin İstanbul’da olması beni motive ediyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolŞampiyonlar Ligi
ABONE OL

Ozan Kabak: "Finalin İstanbul’da olması beni motive ediyor"

Liverpool'da forma giyen milli yıldız Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi’nin, dünyanın en iyi futbol organizasyonu olduğunu belirterek, "Devler Ligi’nde mücadele etmek büyük gurur. Ayrıca finalin bu sene İstanbul’da oynanacak olması beni apayrı motive ediyor" dedi

Ozan Kabak:

Liverpool’da forma giyen Ozan Kabak, Türkiye Futbol Federasyonu sosyal medya hesabından İstanbul’da oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali ve Türk taraftarlar hakkında açıklamalara bulundu. Şampiyonlar Ligi’nde oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Kabak, "Şampiyonlar Ligi, dünyanın en iyi futbol organizasyonu. Orada oynamak benim için büyük gurur. Dünyanın en iyi futbolcuları ve takımları orada mücadele ediyor. Her sene orada oynamak benim de hedefim. Şu anda çeyrek finale çıktık. İnşallah yarı finale çıkarız" dedi.

"FINALİN İSTANBUL’DA OLMASI BENİ MOTİVE EDİYOR"

Finalin İstanbul’da oynanacak olmasının kendisine ayrı bir motivasyon oluşturduğunu ifade eden Kabak, "İstanbul zaten benim memleketim, büyüdüğüm şehir. İlk profesyonel maçıma çıktığım yer. Benim için İstanbul çok anlamlı. Finalin de İstanbul’da olması benim için güzel tesadüf oldu. Finalin İstanbul’da olması bana apayrı motivasyon sağlıyor. İstanbul’da oynamak ve kupayı kaldırmak büyük bir hayal benim için. Umarım gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

Kabak, Türk taraftarlar hakkında ise şunları söyledi:

"Şu ana kadar Almanya ve İngiltere’de oynadım. Türk futbolseverler kadar ateşli, kendi takımına bağlı bir futbol seyircisi göremedim. Onların karşında oynamak büyük mutluluk."

21 yaşındaki milli savunmacının takımı Liverpool, Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali’nde bu akşam deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Alex de Souza antrenörlüğe başladı
FUTBOLAlex imzayı attı
Sergen Yalçın'ın güvendiği dağlara kar yağdı!
FUTBOLGüvendiği dağlara kar yağdı!
Fenerbahçe Denizlispor maçının yazar yorumları | FB haberleri
FUTBOLHem farklı hem aynı!
Beşiktaş, yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek
FUTBOLBeşiktaş, Alanyaspor'u konuk edecek
Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı rövanşı da almak istiyor
FUTBOLAlanya rövanşı da almak istiyor!
Cenk ve Dorukhan’ın durumu yarın netlik kazanacak
FUTBOLCenk ve Dorukhan’ın testi yarın!
Beşiktaşlı futbolcu Domagoj Vida, 100'üncü lig maçına çıkacak
FUTBOLVida, 100'üncü lig maçına çıkacak
TESTİ POZİTİF! Son dakika haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı!
FUTBOLAli Koç'un korona testi pozitif!
Manisa, yarın TFF 1. Lig vizesi alabilir
FUTBOLManisa, yarın 1. Lig vizesi alabilir
Süper Lig puan durumu 6 Nisan 2021! Spor Toto Süper Lig 32. hafta fikstürü ve maç sonuçları
FUTBOLSüper Lig güncel puan durumu (6 Nisan)