DHA

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda beşe iki pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktik çalışma yapıldı.

Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina, takımdan ayrı özel program dahilinde sahada adaptasyon çalışmalarını sürdürdü.

Sarı kırmızılılar, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın saat 12.00´de Florya Metin Oktay Tesisleri´nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

OZAN KABAK, FLORYA'DA

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Galatasaray altyapısında yetişen ve kariyerini Almanya´nın Schalke 04 takımında sürdüren milli oyuncu Ozan Kabak, sarı kırmızılı takımın antrenmanını ziyaret ederek teknik direktör Fatih Terim´e ve eski takım arkadaşlarına başarılar diledi.