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Ozan Kabak Hoffenheim´da ayın oyuncusu

Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, sezon başında 5 milyon Euro´ya Schalke 04 takımından transfer ettiği milli futbolcu Ozan Kabak´ı, ağustos ayının oyuncusu seçti

Ozan Kabak Hoffenheim´da ayın oyuncusu
DHA

Bundesliga´da 4´üncü haftayı geride bırakırken 9 puan ile 4´üncü sırada Borussia Dortmund´un önünde yer alan Hoffenheim´da Ozan Kabak, savunma rolünde büyük bir öneme sahip. Takım 4´üncü hafta itibariyle 8 gol atıp 5 gol kalesinde görmesine rağmen Ozan Kabak bireysel performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Ligde 4 ve kupada da 1 olmak üzere 5 maçın tamamında da forma şansı bulan ve başarılı bir performans sergileyen 22 yaşındaki milli oyuncu, hücuma verdiği katkı ile Hoffenheim formasıyla 5 maçta görev alırken 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Etkili oyun oynayan Kabak, takımın da kilit isimlerden biri olduğunu kanıtladı.

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