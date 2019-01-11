Galatasaray'a Ozan Kabak için teklifler gelmeye devam ediyor.

Bild'in haberine göre; Bundesliga takımlarından Stuttgart, Ozan Kabak için Galatasaray'a 11 milyon euro'luk resmi teklifte bulundu. Galatasaray'ın bu teklife nasıl cevap vereceği merak konusu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaptığı son açıklamada Ozan Kabak'ın sarı-kırmızılı takımda kalacağını açıklamıştı.

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