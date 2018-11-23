Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'ın yükselen değeri Ozan Kabak transferde rekor kırarak gidecek. Inter, Roma, Manchester United ve Manchester City gibi dev kulüplerin radarına giren 18 yaşındaki stoperden sarı-kırmızılı kulübün beklentisi epeyce yükselmiş durumda.

Galatasaray 1.5 senelik daha sözleşmesi bulunan Ozan Kabak ile devre arasında uzun süreli bir mukavele yapacak. Hem ücretine iyi bir zam yapılacak hem de sözleşmesine çıkış maddesi konulacak.

Buna göre; Ozan Kabak'ın çıkış maddesi olarak sözleşmesine 30 milyon Euro yazılacağı öğrenildi. Herhangi bir kulübün bu rakamı yatırıp genç futbolcuyu kadrosuna katması halinde bu Türkiye'den yurt dışına yapılmış en yüksek rakamlı transfer olarak tarihe geçecek.

Ozan Kabak; Cenk Tosun ve Cengiz Ünder gibi isimleri sollayarak Avrupa'ya açılabilecek.

Diğer taraftan Ozan'ın 220 bin liralık ücretine önümüzdeki günlerde zam yapılacağı belirtildi. Genç futbolcunun herhangi bir ön şart sunmadan kulübün kendisine vereceği rakamı kabul etmeye hazır olduğu bildirildi.

Öte yandan İtalya basınında, Manchester City'nin Ozan'ı izletmeye başladığı iddia edildi.

Ozan Kabak'ı aynca Inter, Sevilla, Roma ve Borussia Dortmund scoutları da izliyor.

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