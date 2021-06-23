Ozan Kabak satış listesinde

Alman Bild gazetesi, A Milli Takım oyuncularından Ozan Kabak'ın satış listesinde olduğunu yazdı. Habere göre; geçen sezonun ortasında Liverpool'un kiraladığı oyuncu için Alman ekibi 15 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

Mali sıkıntılar yaşayan ve Bundesliga'dan geçen sezon düşen Schalke değişim planlarken, kaynak yaratmak için de bazı isimleri satmak istiyor. Alman ekibinin kozlarından birisi de Ozan Kabak.

Geçen sezon ortasında Liverpool'un kiraladığı Ozan'ı, İngiltere Premier Lig ekibinin almaması üzerine Schalke satış listesine koydu. Ozan Kabak ile İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Crystal Palace, Newcastle United ile Fransız temsilcileri Nice ve Rennes de ilgileniyor.