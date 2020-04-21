Ozan Kabak'tan 45 saniyede 83 çılgın yan adım

Korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada futbolcular, evlerinde farklı aktiviteler yapıyor. Bunlarından birini de Alman takımı Schalke 04'te futbol yaşamını sürdüren milli futbolcu Ozan Kabak gerçekleştirdi. Ozan, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Yan Adım Yarışması'na dahil oldu. 20 yaşındaki futbolcu, 45 saniyede 83 yan adım gerçekleştirdi.

Genç futbolcu paylaştığı videoya, "Evde kaldığımız bu dönemde hareket etmek önemli, ben de bugün 45 saniyede 83 'Çılgın yan adım' yaptım. Sizden kaç adım gelir?" notunu ekledi.