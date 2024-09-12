Ozan Kabak'tan güzel haber!

A Milli Takım'ın İtalya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık geçiren Ozan Kabak'tan iyi haber geldi.

Çapraz bağları kopan ve yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalan milli oyuncu, bireysel çalışmalara başladı.

"DAHA İYİ OLACAĞIM"

Sakatlık süreciyle ilgili açıklama yapan Ozan Kabak, "Durumum her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Benim için zor bir 3 ay geçti. Sadece kanepede oturup maçları izlemek benim için kolay bir şey değil. Egzersiz yapıyorum ve sahalara geri dönebilmek için elimden geleni yapıyorum." ifadelerini kullandı.