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        Haberler Spor Futbol Ozan Kabak'tan güzel haber - Futbol Haberleri

        Ozan Kabak'tan güzel haber

        İtalya maçında geçirdiği sakatlığın ardından 3 ay sahalardan uzak kalan milli futbolcu Ozan Kabak, bireysel çalışmalara başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 15:29 Güncelleme: 12.09.2024 - 15:29
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        Ozan Kabak'tan güzel haber!
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        A Milli Takım'ın İtalya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık geçiren Ozan Kabak'tan iyi haber geldi.

        Çapraz bağları kopan ve yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalan milli oyuncu, bireysel çalışmalara başladı.

        "DAHA İYİ OLACAĞIM"

        Sakatlık süreciyle ilgili açıklama yapan Ozan Kabak, "Durumum her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Benim için zor bir 3 ay geçti. Sadece kanepede oturup maçları izlemek benim için kolay bir şey değil. Egzersiz yapıyorum ve sahalara geri dönebilmek için elimden geleni yapıyorum." ifadelerini kullandı.

        GEÇEN SEZON PERFORMANSI

        Geçen sezon Hoffenheim formasıyla 30 maça çıkan Ozan Kabak, 4 kez fileleri havalandırırken 1 de asist yaptı.

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