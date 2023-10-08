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        Haberler Spor Futbol Ozan Kabak'tan kötü haber: Milli maçı kaçıracak! - Futbol Haberleri

        Ozan Kabak'tan kötü haber: Milli maçı kaçıracak!

        Hoffenheim'ın Werder Bremen ile oynadığı maçta sakatlanan Ozan Kabak'ın omzu çıktı. 23 yaşındaki futbolcu, milli takımın Hırvatistan ve Letonya maçlarını kaçıracak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2023 - 15:52 Güncelleme: 08.10.2023 - 15:52
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        Ozan Kabak'tan kötü haber!
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        Hoffenheim'nın Werder Bremen ile oynadığı maçta sakatlanan Ozan Kabak'ın durumu belli oldu.

        Alman basınında yer alan habere göre, 23 yaşındaki futbolcunun Werder Bremen ile oynanan maçta omzunun çıktığı belirtildi.

        Ozan Kabak'ın sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Hırvatistan ve Letonya maçlarında yer alamayacağı aktarıldı.

        A Milli Takım, 12 Ekim'de Hırvatistan ile 15 Ekim'de Letonya ile karşı karşıya gelecek.

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