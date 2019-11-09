Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselirken Ozan Tufan açıklamalarda bulundu. Zor bir maçı geride bıraktıklarını belirten Ozan şunları söyledi: "Kasımpaşa takımının orta sahası çok tempolu isimlerden oluştuğu için bizim, topu kanatlara taşımamız gerekiyordu ancak bunu iyi yapamadık. Kendi aramızdaki gerginliklerin sebebi; sezon başından beri basit goller yiyoruz, buna bir türlü çözüm bulamadık, bulmamız gerekiyor. Şampiyonluğa oynayan takımların bu tarz hatalar yapmaması gerekiyor. Önemli olan bugün sonuçtu."

"ADAPTASYON SORUNU YAŞIYORLAR"

"Sezon başından beri oynayan oynamayan oyuncular var. Emre ağabey ve Kruse'nin yerine oynayan oyuncular, adaptasyon sorunu yaşıyor. Bireysel olarak bir şeyler yapmak istiyorlar. Biz burada takım oyunu oynuyoruz, takım olarak gol atmak istiyoruz. Max ve Emre ağabey, bizi her zaman öne itiyor ancak onların yerine oynayanlar da bugün iyiydi. Onlar da biraz takım halinde oynadığında sıkıntımız olmuyor."