Star'ın haberine göre; Fenerbahçe'de yarattığı hayal kırıklığı nedeniyle kadro dışı bırakılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderilmek istenen Ozan Tufan ağzındaki baklayı çıkardı.

Sportif Direktör Damien Comolli'nin görüştüğü 23 yaşındaki orta saha oyuncunun menajeri Fali Ramadani'nin, "Ozan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmek istemiyor. O, Beşiktaş'ı ve Şenol Güneş'i istiyor. Bize bonservisini verin" dediği iddia edildi.

ALİ KOÇ: "OZAN KENDİSİNİ SORGULAMALI"

Öte yandan Ozan Tufan'da hayal kırıklığı yaşadığını itiraf eden Başkan Ali Koç, "Geçen gün menajeriyle de görüştüm. Transfer dönemi kapanmayan Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar var. Oradaki takımlarda hayli hayli oynar. Kafayı koyan bir Ozan ama... Kafa çok önemli. Birazcık da Ozan'ın kendisini sorgulayıp ne yapmak istediğine karar vermesi gerekiyor. İnşallah hepimiz için en hayırlısı olur" ifadelerini kullandı.

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