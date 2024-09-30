Ozan Tufan'dan Trabzonspor'a kötü haber!

Trabzonspor Kulübü, Konyaspor ile oynanan maçın 37’nci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan tecrübeli oyuncusu Ozan Tufan’ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 7. haftasında Tümosan Konyaspor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Ozan Tufan’ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak bileği dış yan tarafta bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.