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Ozan Tufan'dan transfer açıklaması! Beşiktaş...

İngiltere Championship ekibi Hull City'de forma giyen Ozan Tufan, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ara transfer döneminde ismi Beşiktaş'la da anılan milli futbolcu, sezon sonu için flaş ifadeler kullandı.

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  • Ozan Tufan'dan transfer açıklaması! Beşiktaş...

    İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Ozan Tufan, geleceğine ilişkin soruları yanıtladı.
  • Ozan Tufan'dan transfer açıklaması! Beşiktaş...

    Hull City'de oynamaktan dolayı mutlu olduğunu belirten milli futbolcu, "Burada yaşamaktan ve İngiltere'de oynamaktan keyif alıyorum. Gerçekten mutluyum ve burada kalmak istiyorum" dedi.
  • Ozan Tufan'dan transfer açıklaması! Beşiktaş...

    "PREMIER LİG'E ÇIKMAK İSTİYORUM"

    28 yaşındaki futbolcu, takımının oyun tarzından keyif aldığını da belirtirken, hedefinin ise Premier Lig olduğunu ifade etti.
  • Ozan Tufan'dan transfer açıklaması! Beşiktaş...

    "Taktiksel oyun tarzımızdan keyif alıyorum" diyen Ozan şunları söyledi: "Sizin deyiminizle sıkıcı, uzun toplarla oynanan bir futbol oynamıyoruz. Daha çok topa sahip olmaya dayalı, akıcı bir taktikle oynuyoruz ve bundan keyif alıyorum. 
  • Ozan Tufan'dan transfer açıklaması! Beşiktaş...

    Gerçekten bunun bir parçası olarak kalmak, burada başarılı olmak ve bu oyuncu grubuyla Premier Lig'e çıkmak istiyorum."
  • Ozan Tufan'dan transfer açıklaması! Beşiktaş...

    "GELECEK SEZONLA İLGİLİ KESİN BİR ŞEY SÖYLEYEMEM"

    Ara transfer döneminde ismi Beşiktaş'la anılan Ozan Tufan, gelecek planlarıyla ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı:
  • Ozan Tufan'dan transfer açıklaması! Beşiktaş...

    "Daha önce de söylediğim gibi ve bence bu herkes için geçerli, kimse gelecek sezon için planın ne olduğunu bilmiyor. Bu yüzden bu konuda kesin bir şey söyleyemem. 
  • Ozan Tufan'dan transfer açıklaması! Beşiktaş...

    Sözleşmemin bitmesine iki yıl var ve bu takımın bir parçası olarak kalmak istiyorum. Premier Lig'e giden yolda oynamak istiyorum."
  • Ozan Tufan'dan transfer açıklaması! Beşiktaş...

    Hull City formasıyla bu sezon 40 maçta görev yapan Ozan, 7 gol kaydetti.

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