Sezonun ilk yarısında kadro dışı olan Ozan Tufan, Fenerbahçe tarafından Alanyaspor'a kiralandı. Genç futbolcu, TRT Spor'a yaptığı açıklamada Fenerbahçe günleriyle ilgili itiraflarda bulundu. İşte Ozan Tufan'ın açıklamaları:
"Sergen Hoca, benim yeniden Milli Takım'a kazandırılmam gerektiğini söyledi. Oynamam için elinden geleni yapacaktır. Ben de onun güvenine layık olmak için iki kat çalışıyorum.
Alanyaspor taraftarı takıma vereceğim destek konusunda şüphe etmesin. Burada iyi işler yapacağım ve Fenerbahçe'ye çok iyi şekilde döneceğim.
Fenerbahçe ligin zirvesinde olmayı hak eden bir kulüptür. Bazı noktalarda hata yaptık. Takımdaşlık ve saha içinde sıkıntılar yaşadık. Keşke kötü dönemde kendimi koruyup Fenerbahçe'de kalabilseydim.
Benim için bazı şeyler yolunda gitmedi. Fenerbahçe'de saha içinde sorunlarım oldu ama saha dışında olmadı. Bu toparlanabilecek bir durum. Hedefim 6 ay içinde en iyi şekilde form tutup, oynayıp Fenerbahçe'ye geri dönmek. Geri dönünce Fenerbahçe'yi şampiyonluklara taşımak istiyorum.
Fenerbahçe 2. yarı toparlanacaktır. Ersun Yanal ile güzel bir ivme yakalayacağını düşünüyorum. Bursaspor'daki performansımdan sonra Avrupa'da beni isteyen takımlar oldu. Hedefim yurtdışıydı.
O dönemki Bursaspor başkanı ile problemler yaşadık, Avrupa olmadı. 3 büyüklerle konuşma yaptılar, Fenerbahçe'de karar kıldılar. Avrupa olmayınca benim de tercihim Fenerbahçe'ydi. Kulübe ilk gittiğimde büyülenmiştim. Fenerbahçe'ye gittiğim için hiç pişman olmadım.
Bir maçta Fenerbahçe taraftarı beni ıslıklamıştı. Hemen arkasından milli maçta Eskişehir'de ıslıklandım. Milli maçtan sonra Kadıköy'de Başakşehir ile oynuyorduk. Taraftar bu kez beni bağrına basmıştı.
Fenerbahçe taraftarı stadı doldurduğunda Kadıköy'den kimse kolay kolay çıkamaz. Milli takıma erken yaşta gidince, tecrübeden dolayı lig maçlarında daha rahat oluyorsunuz. Bu iyi bir şey değil. Bu rahatlık bana yaramadı."
"BENİ DİNLERSE..."
Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise Ozan Tufan'la ilgili şöyle konuştu:
"Ozan'ın transfer edilmesini ben istedim. Genç yaşta çok ciddi sınavlar veriyor. Onun oyunculuğuna inanıyorum. Bu süreçte geri dönmesini bekliyorum.
Ozan gibi oyuncuları Türk futbolunun kaybetmemesi gerekiyor. Üstelik böyle oyuncuları çıkarmakta zorlandığımız bir dönemde. Ozan Tufan'ın kilo ve yağ oranında fazlası var.
Beni dinlerse başarılı olur. Yapması gerekenleri tek tek söyledim. Hem Fenerbahçe'nin hem de Türk fubolunun O'na ihtiyacı var. Ozan'ın bu zamana kadar futbolun dışında kalması çok yazık."
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