Ozan Tufan: Önemli olan 3 puandı

Trabzonspor'un oyuncularından Ozan Tufan, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ozan Tufan, karşılaşmada elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştığını belirterek, "Camiamızın, hocamızın beklentisinin yüksek olduğunu biliyorum. Ben de elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN 3 PUANDI"

Ligin 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor maçında yaşadığı sakatlıktan sonra Başakşehir karşılaşmasında oynamasının zor olduğunun konuşulduğuna değinen Ozan, şunları kaydetti:

"Konya maçında yaşadığım sakatlıktan sonra Başakşehir maçı için de oynamam için zor dediler ama tabii ki futbolda her şey var. Acılara da katlanıyoruz, göğüs geriyoruz, takım için elimizden geleni yapmaya çalışıyorum. Oyun biraz birebire döndüğü için kendimi çok gösteremediğimi düşünüyorum ama ikinci yarı biraz daha oyun gitgele döndüğü için benim sevdiğim durumlara geldi. Öyle olunca ben daha ön plana çıktığımı düşünüyorum. Son pozisyonda da bir golle süsleyebilseydim daha da güzel olabilirdi açıkçası. Önemli olan 3 puandı. Bugün o motivasyonu kazandığımız için mutluyum. Bundan sonraki dönemde de inşallah bu şekilde devam eder."