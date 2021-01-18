Ozan Tufan Sivas’ta yok

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - MKE Ankaragücü mücadelesinde sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Maçın 42. dakikasında Ozan, topa hamle yapmak isterken Atakan’a müdahalede bulundu. Pozisyonun devamında hakem Arda Kardeşler, Tufan’ı sarı kart ile cezalandırdı. 25 yaşındaki futbolcu Sivas deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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