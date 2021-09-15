Özbekistan'a sığınan Afgan askerlerinin üçüncü ülkeye gönderildiği bildirildi

AA

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, geçen ay Afganistan’da hakimiyeti ele geçirmesinin ardından Taliban’dan kaçarak yasa dışı yollarla Özbekistan’a geçen aralarında askerlerin de bulunduğu tüm Afgan vatandaşlarının son iki günde ülkeyi terk ettiği ve üçüncü bir ülkeye gittiği kaydedildi.

Geçen ay Taliban’ın Afganistan’da hakimiyeti ele geçirmesi üzerine çok sayıda Afgan vatandaşı ile aralarında askeri pilotların da bulunduğu 585 Afgan askeri yasa dışı yollarla Özbekistan’a geçmişti.