Özbekistan aralarında Afganistan'daki terör örgütlerinde yer alanların da bulunduğu 24 Özbek vatandaşını tahliye etti

AA

Özbekistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, emniyet birimlerince Afganistan’daki ilgili kurumlarla iş birliğinde bu ülkeden 19'u çocuk, 24 Özbek vatandaşının tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamada, daha önce Afganistan'daki terör örgütlerinde yer alan ve bundan pişmanlık duyanlar ile onların aileleri ve yetim çocukların da aralarında bulunduğu 24 Özbek vatandaşının Afganistan ile Özbekistan’ı ayıran Emuderya Irmağı üzerine kurulan Hayratan Köprüsü üzerinden Termez şehrine ulaştığı aktarıldı.

Tahliye edilen 24 kişinin sağlık taramasından geçirilerek rehabilitasyon merkezlerine yerleştirildiği ifade edildi.

Özbekistan hükümetince yürütülen "Mehr" (Sevgi) operasyonu kapsamında Aralık 2020’de 98 Özbek vatandaşı Suriye’den tahliye edilmişti.