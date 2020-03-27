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Özbekistan'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Özbekistan'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm
AA

 

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 bulaşan 72 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede vaka sayısı 18 artarak 83'e ulaştı.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, salgınla ilgili alınan tedbirlere ilişkin yaptığı açıklamada, virüs tespit edilenlerin 11'inin doktor ve sağlık çalışanı olduğunu belirtti.

Mirziyoyev, salgınla mücadele için gerekli tüm tıbbi cihazların en kısa zamanda satın alınacağını kaydetti.

Özbekistan'da salgınla ilgili alınan kararlar doğrultusunda, doktor ve sağlık çalışanları yüksek ücretle çalışacak. Kovid-19 bulaşan hastane çalışanlarına 10 bin dolar, tedavi gördüğü halde iyileşemeyen hastane çalışanlarına da bir kereye mahsus 26 bin dolar ödenecek.

Ülkede salgınla mücadele tedbirleri sıkılaştırılırken, başkent Taşkent'in ardından başta Semerkant, Buhara, Andican ve Namangan olmak üzere diğer şehirlere de giriş ve çıkışlar kısıtlandı.

 

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